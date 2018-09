Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann das Play-off-Rückspiel (Hinspiel 4:3) der Europa League am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) gegen Odds BK aus Norwegen wohl wieder mit Sokratis bestreiten. "Wenn er fit ist, wird er spielen", sagte Trainer Thomas Tuchel anlässlich der Pressekonferenz am Mittwoch. Der griechische Nationalspieler hatte nach Problemen im Sprunggelenk am Montag das Training wieder aufgenommen.

Ins Training zurückgekehrt ist am Mittwoch auch Lukasz Piszczek nach seinen Hüftbeschwerden. "Wir müssen zunächst sehen, ob er beschwerdefrei bleibt", so Tuchel. Der Polen musste sowohl im Hinspiel in Skien als auch im Bundesliga-Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag (4:0) beim Aufsteiger FC Ingolstadt pausieren.

Noch nicht absehbar ist laut Tuchel die Rückkehr von Weltmeister Erik Durm in den BVB-Kader. Der Abwehrspieler befindet sich wegen Kniebeschwerden noch in der Reha und soll in den kommenden Woche nach Dortmund zurückkehren.