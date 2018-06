Edison (dpa) - Die Jagd auf den Zehn-Millionen-Dollar-Jackpot beginnt nur eine knappe Autostunde von der New Yorker Wall Street entfernt: Die besten 125 Golf-Profis der US-PGA-Tour starten am 27. August im Plainfield Country Club in die lukrativen FedExCup-Playoffs.

Die Stars um Jordan Spieth und Co. wollen den "big deal" machen. Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer und Superstar Tiger Woods sind in diesem Jahr nicht dabei.

Das erste Event in Edison/New Jersey bildet den Auftakt der Playoff-Serie an dessen Ende der Sieger den weltweit größten Jackpot, der an einen einzelnen Profi-Sportler ausgeschüttet wird, kassiert. Nach dem Turnier in Edison geht die Millionen-Show für die besten 100 des Rankings im TPC Boston (4. bis 7. September) weiter. Für die dritte Station in Lake Forest (17. bis 20. September) qualifizieren sich nur noch 70 Spieler, ehe zum Abschluss die Top 30 bei der Tour Championship in Atlanta (24. bis 27. September) um den Jackpot spielen.

DIE FAVORITEN

Jordan Spieth (USA)

Der 22-jährige Texaner ist in dieser Saison der dominierende Spieler der Golf-Welt. Nach zwei Major-Siegen (Masters und US Open), zwei weiteren Erfolgen auf der US-Tour und etlichen Top-5-Platzierungen führt er die FedExCup-Rangliste souverän an. Zudem verdrängte Spieth seinen Konkurrenten Roy McIlroy von der Spitze der Weltrangliste.

Rory McIlroy (Nordirland)

Die Zwangspause nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk hat er gut überstanden - trotz des Missgeschicks beim Fußballspielen ist der 26-Jährige einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg. Beim ersten Playoff-Event in Edison wird McIlroy noch pausieren. Aber ab dem Turnier in Boston greift der viermalige Majorsieger aus dem nordirischen Holywood wieder voll an.

Jason Day (Australien)

Bei der PGA Championship hat es endlich geklappt: Der 27-Jährige sicherte sich Mitte August auf dem Whistling Straits Golf Course souverän seinen ersten Major-Titel. In dieser Form wird der fünfmalige Sieger auf der PGA-Tour nur ganz schwer zu schlagen sein. In der FedExCup-Rangliste liegt er hinter Spieth auf Rang zwei.

DER TITELVERTEIDIGER

Billy Horschel (USA)

Der 28 Jahre alte Amerikaner war im vergangenen Jahr der überragende Spieler der Playoffs. Beim Tour-Finale in Atlanta strich er zusätzlich zum Zehn-Millionen-Jackpot noch 1,44 Millionen Dollar für den Turniersieg ein. Zuvor hatte Horschel bereits das zweite Event in Boston gewonnen. In dieser Saison konnte er noch keinen Turniersieg feiern. Der Titelverteidiger startet von Platz 45 in die Playoffs.

DER DEUTSCHE

Alex Cejka

Alex Cejka ist wieder mittendrin in der Millionen-Hatz. Der 44-Jährige hat sich zum fünften Mal für die Playoffs qualifiziert. Zum letzten Mal gelang ihm das 2010. In diesem Jahr feierte Cejka mit dem Sieg bei der Puerto Rico Open seinen ersten Erfolg auf der US-Tour. Er startet als 63. in die Playoffs. Cejka lebt seit Jahren in Las Vegas.

PROMINENTE AUSFÄLLE

Martin Kaymer

Für Deutschlands Nummer eins war die Saison auf der US-Tour früher als erwartet vorbei. Platz 14 beim letzen regulären PGA-Turnier in Greensboro reichte nicht, um sich als einer der 125 besten Spieler für die Playoffs zu qualifizieren. Der zweimalige Majorsieger wurde im Ranking nur 139. Im Vorjahr hatte er vor allem Dank seiner Siege bei der Players-Championship und der US Open die K.o.-Turniere und letztlich sogar das Finale der 30 Besten erreicht.

Tiger Woods (USA)

Auch Tiger Woods muss bei der Millionen-Show zuschauen. Der 14-malige Major-Champion hätte in Greensboro gewinnen müssen, um nach einer enttäuschenden Saison noch in die Playoffs zu kommen. Platz zehn war zu wenig. Im Ranking reichte es nur für Position 178. 2007 und 2009 hatte die ehemalige Nummer eins der Welt den FedExCup gewonnen.

