Athen (AFP) Trotz der vorgezogenen Neuwahl in Griechenland will die scheidende Regierung die versprochenen Privatisierungen auf den Weg bringen. Die vereinbarten Vorhaben würden umgesetzt, sagte Wirtschaftsminister Giorgos Stathakis am Mittwoch auf Fragen zur Privatisierung des Hafens von Piräus, der Eisenbahn und einer Reihe weiterer Häfen und Flughäfen. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos nach dem erwarteten Scheitern der Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung am Donnerstag vorgezogene Neuwahlen für den 20. September ansetzt.

