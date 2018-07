London (AFP) Die Bonuszahlungen in Großbritannien sind fast wieder so hoch wie in der Zeit vor der Finanzkrise. Im Ende März abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden branchenübergreifend insgesamt 42,4 Milliarden Pfund (60 Milliarden Euro) an Boni ausgezahlt, wie die britische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Dies sei ein Anstieg um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und nur 0,1 Prozent unter dem Rekord, der kurz vor Beginn der Finanzkrise erreicht worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.