Guatemala-Stadt (AFP) In einem Gefängnis in Guatemala sind die Leichen von sieben Insassen auf dem Müll gefunden worden. Die Leichen der Häftlinge wiesen Spuren von Folter auf, wie die Leitung des Gefängnisses El Boquerón im östlichen Bundesstaat Cuilapa am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden sie in Mülltonnen in einem Gebäudeteil gefunden, in dem Mitglieder der Drogenbande Mara Salvatrucha untergebracht sind. Womöglich wurden sie Opfer eines Bandenkriegs in der Strafvollzugsanstalt. Bereits am 8. August waren in dem Gefängnis drei Leichen mit Folterspuren gefunden worden.

