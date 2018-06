Düsseldorf (dpa) - Dem Klopapierhersteller Hakle ist ein "H" gestohlen worden. Seit gut einer Woche ist der Firmenname am Sitz in Düsseldorf verstümmelt: "akle" prangt an der Mauer des Geländes. Die Polizei bestätigte den Diebstahl. Das Unternehmen setzte eine Belohnung aus: 2675 Rollen Toilettenpapier oder 1000 Euro gibt es für die Wiederbeschaffung des gut einen Meter großen Buchstabens. Die Belohnung entspreche 334 Paketen Toilettenpapier je acht Rollen. Es sei kein PR-Gag, beteuerte eine Unternehmenssprecherin. Dass heute der "Tag des Toilettenpapiers" sei, sei Zufall.

