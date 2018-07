Centennial (dpa) - Drei Jahre nach dem Amoklauf in einem Kino in der US-Stadt Aurora ist der Täter nun auch offiziell zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf Bewährung verurteilt worden. Nachdem Richter Carlos Samour die Entscheidung der Geschworenen vor rund zwei Wochen bereits verkündet hatte, setzte er das Strafmaß in Centennial bei Denver auch formal fest. James Holmes hatte im Juli 2012 zwölf Menschen in dem Kino erschossen und 70 zum Teil schwer verletzt. Die Geschworenen hatten sich für die lebenslange Haftstrafe entschieden. Holmes blieb damit die im Bundesstaat Colorado kaum noch angewandte Todesstrafe erspart.

