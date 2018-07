Aachen (dpa) - Mehrere Tage nach der stundenlangen Misshandlung eines 19-jährigen Obdachlosen in Alsdorf bei Aachen muss das Opfer weiter stationär behandelt werden. Der Mann habe schwerste Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich sowie massive Verbrennungen an der Hand und am Oberkörper, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zwei 15-Jährige und ein 19-Jähriger sollen in der Nacht zum vergangenen Freitag den Obdachlosen unter anderem mit Hämmern geschlagen haben. Zudem habe der Mann sich ausziehen müssen und sei dann in das Feuer seiner angezündeten Kleidung hineingezogen worden.

