Peking (SID) - DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen hat bei der Leichtathletik-WM in Peking ein positives Zwischenfazit gezogen. Das deutsche Team habe sich bisher "hervorragend und entschlossen präsentiert. Jeder wollte den maximalen Erfolg", sagte Kurschilgen. Die DLV-Bilanz nach vier Wettkampftagen kann sich mit vier Medaillen, darunter einmal Gold durch Kugelstoßerin Christina Schwanitz, sehen lassen.

Allerdings wehrte sich Kurschilgen dagegen, das Abschneiden der deutschen Mannschaft nur von den ganz großen Triumphen abhängig zu machen. Grundsätzlich sei es ein "fragwürdiges Verhalten, wenn ein Verband eine Bilanz nur an Medaillen misst", sagte er: "Wir dürfen den Medaillenspiegel nicht wie eine Monstranz vor uns hertragen." Jede Leistung müsse individuell analysiert werden.

Insgesamt werde das internationale Niveau in der Leichtathletik immer höher. "Der Wettbewerb wird härter", sagte Kurschilgen: "Wir erleben hier in Peking eine Leistungsdichte, die man so nicht in Moskau oder London gesehen hat."