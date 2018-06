Peking (SID) - Titelverteidigerin Zuzana Hejnova hat bei der Leichtathletik-WM in Peking wie vor zwei Jahren in Moskau die Goldmedaille über 400 m Hürden gewonnen. Die Tschechin siegte in der Jahres-Weltbestzeit von 53,50 Sekunden vor den beiden US-Amerikanerinnen Shamier Little (53,94) und Cassandra Tate (54,02). Deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.