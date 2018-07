Peking (SID) - Das zweite große Sprintduell zwischen Superstar Usain Bolt und seinem Widersacher Justin Gatlin bei der Leichtathletik-WM in Peking ist perfekt. Drei Tage nach seinem Triumph über 100 m zog Jamaikas Superstar Bolt ebenso souverän ins 200-m-Finale am Donnerstag (15.05 Uhr/ARD) ein wie US-Herausforderer Gatlin.

Bolt gewann das dritte von drei Halbfinals in 19,95 Sekunden und nahm dabei auf der Geraden frühzeitig das Tempo heraus. 2015 war der neunmalige Weltmeister zuvor nicht über 20,13 Sekunden hinausgekommen. "Ich bin immer noch ein bisschen müde, aber das wird wieder. Ich bin der bessere 200-m-Läufer, und das werde ich morgen zeigen", sagte Bolt mit Blick auf den Endlauf.

Gatlin, mit 19,57 Sekunden weltweit der Schnellste in diesem Jahr, gewann das zweite Halbfinale in kontrolliert gelaufenen 19,87 Sekunden. Über 100 m hatte der Doppel-Weltmeister von 2005 mit einer Hundertstel Rückstand auf Bolt Silber geholt.

Bolt kann in Peking zum vierten Mal in Serie Weltmeister über 200 m werden, nach den WM-Titeln 2009, 2011 und 2013 sowie den Olympiasiegen 2008 und 2012 wäre es der sechste große Triumph in Serie über die halbe Runde für den schnellsten Mann der Geschichte.

Der deutsche Meister Julian Reus (Wattenscheid) war am Dienstag als Vierter seines Vorlaufs in 20,51 Sekunden ausgeschieden. Auch sein Vereinskollege Robin Erewa scheiterte als Vorlauf-Vierter (20,67).