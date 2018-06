Stuttgart (dpa) - US-Schauspieler Dustin Hoffman (78) kommt gut mit dem Älterwerden klar. "Es gibt Dinge, die ich am Altern sehr genieße", sagte er der "Stuttgarter Zeitung".

"Wenn man so lange lebt wie ich, dann wird man zwangsläufig etwas weiser als die Menschen, die früher den Abgang gemacht haben." In dem Film "Der Chor - Stimmen des Herzens", der an diesem Donnerstag in deutschen Kinos anläuft, spielt Hoffman einen strengen Chorleiter, der einen begabten Jungen aus schwierigen Verhältnissen musikalisch fördert. Es geht dabei weniger um schöne Stimmen als um den Kampf eines Teenagers um Liebe und Anerkennung.