Stockholm (AFP) Der schwedische Autor der "Millennium"-Fortsetzung, David Lagercrantz, hat das Buch nach eigenem Bekunden in einem Zustand der bipolaren Störung geschrieben. "Ich war in Panik", sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, "ich war die ganze Zeit bipolar, manisch-depressiv". Das sei insgesamt aber gut gewesen, um das Buch zu schreiben, sagte der Autor.

