Vevey (AFP) Sehr persönliches Inventar eines Schlosses soll bei einer Versteigerung am 11. und 12. September in der Schweiz erstmals seit dem 18. Jahrhundert seinen Besitzer wechseln. "Solche Auktionen sind selten", betont der Direktor des Genfer Hôtel des Ventes, Bernard Piguet, der die Versteigerung leiten wird. Auch das oberhalb von Vevey gelegene Schloss mit seinem malerischen Blick auf den Genfer See steht zum Verkauf.

