Bunyol (AFP) Die größte Tomatenschlacht der Welt feiert ihren 70. Geburtstag: Im ostspanischen Buñol kamen am Mittwoch etwa 22.000 Einwohner und Touristen zu dem Fest, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig mit Tomaten bewerfen und in der Tomatenmatsche wälzen. Tausende Fans kamen auch aus dem Ausland, um in dem 9000-Einwohner-Ort in der Nähe von Valencia die Tradition der "Tomatina" hochleben zu lassen. Das Fest soll angeblich im Jahr 1945 aus einer Schlägerei unter jungen Leuten auf einem Markt entstanden sein.

