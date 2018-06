Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen spielt in der Champions-League-Qualifikation um eine zweistellige Millioneneinnahme. Im entscheidenden Play-off-Rückspiel gegen das italienische Top-Team Lazio Rom benötigt die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt nach der 0:1-Hinspielniederlage in jedem Fall einen Erfolg, um den Sprung in die lukrative Gruppenphase der europäischen Königsklasse zu schaffen.

Die Medaillenhoffnungen des deutschen Teams bei der Leichtathletik-WM in Peking ruhen am fünften Tag auf den Speerwerfern und den Stabhochspringerinnen. Im Speerwurf-Finale rechnen sich Thomas Röhler aus Jena als bislang drittbester Werfer des Jahres und der Mannheimer Andreas Hofmann nach einer persönlichen Bestleistung in der Qualifikation Chancen auf Edelmetall aus. Bei den Stabhochspringerinnen gehören nach dem Qualifikations-Aus der deutschen Rekordlerin Silke Spiegelburg aus Leverkusen die Ludwigshafenerin Lisa Ryzih und Martina Strutz aus Chemnitz zu den Medaillenkandidatinnen. Weitere Entscheidungen fallen am Mittwoch über 400 m der Männer sowie bei den Frauen über 400 m Hürden und 3000 m Hindernis.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen bestreitet am Abend bei der EM in London ihr letztes Gruppenspiel. Nach dem vorzeitigen Einzug ins Halbfinale hat die Begegnung des Titelverteidigers mit Gastgeber Großbritannien für das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders allerdings nur noch untergeordnete Bedeutung.