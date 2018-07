Aleppo (AFP) Bei Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen in der nordsyrischen Provinz Aleppo ist ein freier Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP schwer verletzt worden. Der 28-jährige Sein al-Rifai, der AFP regelmäßig Fotos und Videos aus dem Bürgerkriegsland liefert, wurde nach Angaben seiner Kollegen am Dienstag nördlich der Stadt Aleppo im Gesicht und an den Beinen von Splittern getroffen, die offenbar von einer Panzergranate stammten. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seine Verlegung in die nahe gelegene Türkei empfahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.