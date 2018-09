Taipeh (AFP) Ein von einem stolpernden Jungen in Taiwan beschädigtes Ölgemälde stammt möglicherweise nicht von dem italienischen Maler Paolo Porpora. Wie die Boulevardzeitung "Apple Daily" am Mittwoch berichtete, weist das Gemälde frappierende Ähnlichkeiten mit einem Werk von Porporas Zeitgenosse Mario Nuzzi mit dem Titel "Composizione con vaso di fiori" auf, das in einem Auktionskatalog aus dem Jahr 2012 mit einem Schätzwert von 25.000 und 35.000 Euro angegeben war und damals keinen Käufer gefunden hatte.

