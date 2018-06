Bangkok (AFP) Im Norden Thailands hat ein Elefant seinen Führer getötet und ist mit drei entsetzten chinesischen Touristen auf dem Rücken in den Dschungel gerannt. Der Mahout (Führer) sei nicht mit dem Elefant vertraut gewesen, sagte ein Polizeivertreter in der Provinz Chiang Mai am Mittwoch. Der Sender Channel 3 berichtete, der Elefantenbulle habe ein schlechtes Verhältnis zu seinem neuen Führer gehabt und sich plötzlich gegen ihn gewandt und ihn mit seinen Stoßzähnen durchbohrt.

