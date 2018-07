Röszke (AFP) Die ungarische Polizei hat am Mittwoch Tränengas gegen Flüchtlinge eingesetzt, die ihre Registrierung in einem Auffanglager verweigerten. Als Reaktion auf die Unruhen will die Regierungspartei Fidesz Soldaten an die Grenze zu Serbien schicken, um Flüchtlinge vor der Einreise zu stoppen. In einem Flüchtlingsboot vor der libyschen Küste wurden derweil 40 Leichen entdeckt, mehr als 400 Menschen konnten gerettet werden.

