Paris (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Europa zu mehr Einsatz in der Flüchtlingskrise aufgerufen. Es müsse "viel mehr" gemacht werden, "um die Krise zu überwinden", sagte Ban am Mittwoch bei einem Besuch in Paris. Die Regierungen europäischer Staaten und anderer Länder müssten "Mitgefühl" mit den Flüchtlingen zeigen. Diese würden "gefährliche Reisen" auf sich nehmen und sollten bei ihrer Ankunft in Europa nicht vor neue "Bewährungsproben" gestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.