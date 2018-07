New York (AFP) Ein früherer Analyst der US-Großbank JPMorgan Chase muss sich wegen mutmaßlichen Insiderhandels verantworten. Der 27-Jährige wurde am Dienstag gemeinsam mit zwei ebenfalls verdächtigen Freunden im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Der Anklage zufolge soll der ehemalige Analyst einem Freund aus College-Zeiten und dessen Geschäftspartner Hinweise auf bevorstehende Unternehmenskäufe in der Technologiebranche gegeben haben. Diese hätten dann wiederum mit Papieren der betreffenden Unternehmen gehandelt.

