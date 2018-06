Washington (AFP) Mal eben via Smartphone die E-Mails sichten oder den kürzesten Weg zum vereinbarten Treffpunkt suchen? Was in der Supermarktschlange oder im Bus ganz normal ist, wird nicht überall gern gesehen: Spätestens am heimischen Esstisch oder in der Kirche ist das Handy tabu, wie das Pew Research Center am Mittwoch in Washington mitteilte. Laut einer Umfrage des Forschungszentrums sind sich Handynutzer in den USA ziemlich einig, wo und wann der elektronische Dauerbegleiter besser in der Tasche bleiben sollte. Demnach wird das Mobiltelefon im öffentlichen Raum grundsätzlich akzeptiert, an stilleren Orten oder bei privaten Treffen gilt es aber nach wie vor als verpönt.

