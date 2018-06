Washington (AFP) Die abkühlende Konjunktur in China und die globalen Auswirkungen haben den Druck auf die US-Notenbank Fed zu einer Zinserhöhung nach Einschätzung eines hohen Notenbankers gelockert. Die Notwendigkeit, den Prozess der Normalisierung der Geldmarktpolitik zu starten, sei "weniger zwingend als vor einigen Wochen", sagte William Dudley, amtierender Chef der New Yorker Fed, am Mittwoch. Zwar berücksichtige der Offenmarktausschuss bei seinen Entscheidungen "viele Faktoren", doch könne die Flaute in China das globale Wachstum schwächen und damit auch die Nachfrage in den USA.

