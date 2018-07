Washington (AFP) Für die Beteiligung der Türkei an den internationalen Luftangriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind nach US-Angaben nun die technischen Voraussetzungen erfüllt. "Die USA und die Türkei haben die technischen Details für die volle Einbindung der Türkei abschließend geklärt", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Peter Cook, am Dienstag in Washington. Es könne nun noch "ein paar Tage in Anspruch nehmen, diese technischen Modalitäten umzusetzen".

