Sarajevo (AFP) Der frühere Kommandeur der bosnischen Muslime in Srebrenica, Naser Oric, ist vor einem Gericht in Bosnien angeklagt worden. Dem 48-Jährigen werden "Kriegsverbrechen an Gefangenen" vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Sarajevo am Donnerstag mitteilte. Konkret geht es um die mutmaßliche Tötung dreier serbischer Kriegsgefangener im Osten Bosniens im Jahr 1992. Zusammen mit Oric wurde sein Gefolgsmann Sabahudin Muhic angeklagt.

