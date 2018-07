Peking (AFP) Zwei Wochen nach der Explosionskatastrophe in der chinesischen Hafenstadt Tianjin wird gegen 23 Verdächtige ermittelt. Die Polizei habe zwölf Verdächtige formell festgenommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag. Zu den Festgenommenen gehören demnach der Chef und mehrere Manager der Firma, deren Chemikalien in der Hafenstadt explodiert waren. Die Staatsanwaltschaft teilte weiter mit, dass zudem gegen elf Behördenvertreter wegen Machtmissbrauchs und Dienstpflichtverletzung ermittelt werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.