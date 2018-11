Bonn (AFP) Das Telegramm hat bei der Deutschen Post längst noch nicht ausgedient. Seit Donnerstag können Telegramme an einem Wunschtermin vom Postboten zugestellt werden, wie die Deutsche Post mitteilte. Dieser könne bis zu drei Monate in der Zukunft liegen. Soll das Telegramm noch am selben Tag den Empfänger erreichen, muss es demnach zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr nachts per Internet in Auftrag gegeben werden.

