Berlin (AFP) Als Reaktion auf die Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat Facebook ein klares Eintreten gegen rechte Hetze in seinem Online-Netzwerk zugesagt. "Facebook ist kein Ort für Rassismus", erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Berlin. "Wir appellieren an die Menschen, unsere Plattform nicht für die Verbreitung von Hassrede zu benutzen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.