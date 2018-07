Wiesbaden (AFP) Geringqualifizierte in Deutschland sind heute deutlich stärker armutsgefährdet als noch vor zehn Jahren. Während im vergangenen Jahr 30,8 Prozent der Geringqualifizierten ab 25 Jahren als armutsgefährdet galten, waren dies 2005 nur 23,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Mikrozensus mitteilte. Als armutsgefährdet gilt, wer einschließlich aller staatlichen Transfers wie zum Beispiel Wohn- oder Kindergeld weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens erzielt. 2014 zum Beispiel lag diese Schwelle für Einpersonenhaushalte bei einem monatlichen Einkommen von weniger als 917 Euro.

