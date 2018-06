Essen (AFP) Die Warenhauskette Karstadt und die Buchhandlung Hugendubel bauen ihre Zusammenarbeit aus. Die Zahl der Hugendubel-Geschäfte in den Karstadt-Kaufhäusern werde sich von derzeit 17 auf bis zu 37 erhöhen, teilte Karstadt am Donnerstag in Essen mit. Bis zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr sollen demnach in bis zu 20 Karstadt-Häusern Hugendubel-Abteilungen eröffnet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.