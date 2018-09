München (AFP) "Im Labyrinth des Schweigens" geht für Deutschland in das Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Kinostreifen. Das gab die für die Auswahl zuständige Vermarktungsorganisation der deutschen Filmindustrie, German Film, am Donnerstag in München bekannt. Der Film handelt von einem jungen Staatsanwalt, der im Westdeutschland der Wirtschaftswunderzeit gegen große Widerstände die Ermittlungen gegen frühere Wachen des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vorantreiben möchte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.