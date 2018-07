Hamburg (AFP) Das Internet und andere Medien dominieren immer mehr die Freizeit der Deutschen, während Kultur und soziale Aktivitäten ins Hintertreffen geraten. Das geht aus dem am Donnerstag in Hamburg veröffentlichten Freizeit-Monitor der Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Seit einem Vierteljahrhundert unangefochten an der Spitze liegt das Fernsehen: 97 Prozent der Bundesbürger schalten die Glotze mindestens einmal pro Woche an, mehr als zwei Drittel tun dies sogar täglich. Äußerst beliebte Freizeitbeschäftigungen sind auch Radio hören (90 Prozent) und von zu Hause telefonieren (89 Prozent).

