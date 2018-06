Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Deutschlands Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen Flüchtlingskrise gewürdigt. In einem Telefonat hob Obama besonders hervor, dass Deutschland durch die Aufnahme syrischer Flüchtlinge andere Länder entlaste, wie das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mitteilte. Auch der UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres hatte kürzlich Deutschlands führende Rolle in der EU bei der Aufnahme von Flüchtlingen gelobt.

