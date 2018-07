Eisenstadt (dpa) - Flüchtlingstragödie in Österreich: Dort sind bis zu 50 tote Flüchtlinge in einem Lastwagen gefunden worden. Eine genaue Opferzahl könne wohl erst an diesem Freitag genannt werden, teilte die Polizei mit. In der Nacht sollen die Leichen geborgen werden. Die Fahndung nach den verschwundenen Schleppern läuft auf Hochtouren. Der LKW war etwa 50 Kilometer südöstlich von Wien in einer Pannenbucht der Autobahn entdeckt worden. Die Flüchtlinge waren nach bisherigen Erkenntnissen schon seit etwa zwei Tagen tot.

