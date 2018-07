Paris (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist erstmals seit einem halben Jahr wieder gesunken, wenn auch nur minimal. Im Juli sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1900, wie das französische Arbeitsministerium in Paris am Mittwochabend bekanntgab. Gerundet liegt die Zahl aber wie im Juni bei der Rekordmarke von 3,55 Millionen Jobsuchenden.

