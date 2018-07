Frankfurt/Main (SID) - Losglück für die Fußballerinnen von Titelverteidiger VfL Wolfsburg: Die Niedersachsen reisen in der 2. Runde des DFB-Pokals zum VfL Billerbeck und dürften bei dem Westfalenligisten keine Probleme haben. Etwas schwieriger ist die Aufgabe für Meister Bayern München. Die Bayern müssen beim Bundesliga-Absteiger MSV Duisburg antreten.

Die 2. Pokalrunde wird am 26. und 27. September ausgetragen. Das Finale findet am 21. Mai 2016 in Köln statt. - Die 2. Runde im Überblick:

TuRa Meldorf ? Werder Bremen

Holstein Kiel ? Turbine Potsdam

VfL Billerbeck ? VfL Wolfsburg

BV Cloppenburg ? USV Jena

Union Meppen ? SGS Essen

Magdeburger FFC - Herforder SV

FSV Gütersloh ? SV Meppen

FSV Babelsberg ? 1. FC Lübars

Polizei-SV Freiburg ? 1. FFC Frankfurt

Hessen Wetzlar ? Bayer 04 Leverkusen

Alemannia Aachen ? SC Sand

MSV Duisburg ? FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach ? 1. FC Köln

VfL Sindelfingen ? SC Freiburg

1. FC Saarbrücken ? 1899 Hoffenheim

SV Hegnach - TuS Issel