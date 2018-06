Mainz (SID) - Offensivspieler Chinedu Ede wechselt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum niederländischen Ehrendivisionär Twente Enschede. Der 28-Jährige, der in der laufenden Saison nur noch in der Mainzer U23 zum Einsatz kam, erhält einen Zweijahresvertrag. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt.

Ede, ohne Einsatz U21-Europameister 2009, war in der vergangenen Spielzeit an Anorthosis Famagusta in Zypern ausgeliehen. Für Mainz und Hertha BSC bestritt er insgesamt 28 Bundesligaspiele.