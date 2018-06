Ingolstadt (SID) - Trainer Ralph Hasenhüttl von Bundesliga-Aufsteiger FC Ingolstadt ist vor dem bayerischen Derby am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) vorsichtig optimistisch. "Es wird schwer, in Augsburg etwas mitzunehmen, aber nicht unmöglich", sagte der Österreicher am Donnerstag.

Nach dem 0:4 gegen Borussia Dortmund werde sich seine Mannschaft "auf unsere Stärken besinnen und wieder stabiler sein", wie Hasenhüttl anmerkte. Der 48-Jährige attestiert den Schwaben "eine Menge Qualität". Der FCA sei als etablierter Bundesligist dem Liganeuling "natürlich weit voraus", sagte Hasenhüttl.

Verzichten müssen die Schanzer auf die Linksverteidiger Konstantin Engel (Hüftprellung) und Danilo (Arthrose im Zehengelenk). Benjamin Hübner (Knieprellung) habe "mit Schmerzen" trainiert, sagte Hasenhüttl, dem der Tscheche Tomas Pekhart trotz eines Nasenbeinbruchs zur Verfügung stünde. Offen ließ der Coach, ob er im Tor Ramazan Özcan oder Örjan Nyland das Vertrauen schenkt.