Rom (SID) - Der verletzte WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose wurde beim 0:3 von Lazio Rom beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen im Play-off-Rückspiel der Champions League laut der italienischen Gazetten schmerzlich vermisst. "Ohne Kolosse wie Klose kann Lazio den Deutschen nicht standhalten", schrieb der Corriero dello Sport. - Die italienischen Pressestimmen im Überblick:

Gazzetta dello Sport: "Lazio ist wegen eigener Fehler, Mangel an entscheidenden Spielern, an Charakter und an Kraft zusammengebrochen. Die Abwehr macht Horrorfehler. Calhanoglu ist wieder einmal der Beste und beweist auch Bereitschaft zu taktischen Opfern zugunsten der Kollegen. Er ist gefährlich, jedes Mal, wenn er eine Aktion startet."

Corriero dello Sport: "Ohne Kolosse wie Klose kann Lazio den Deutschen nicht standhalten, vor allem wegen einer Abwehr, die ohne Entschuldigungen zusammenbricht. Keine Champions League für die Römer. Lazio muss sich mit der Europa League begnügen, weil die Mannschaft noch nicht für den großen Sprung bereit und zum Schlüsseltermin der Saison unvorbereitet erschienen ist."

La Repubblica: "Lazio ist zu fragil und wird von Bayer Leverkusen überrollt. Champions League Adieu!"

Tuttosport: "Lazio, der Traum der Champions League ist verraucht."