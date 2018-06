Tiflis (AFP) Inmitten des Dauerkonflikts mit Russland um zwei abtrünnige Gebiete ist in Georgien am Donnerstag ein militärisches Trainingszentrum der Nato eröffnet worden. Es gebe nun "mehr Georgien in der Nato und mehr Nato in Georgien", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg an der Seite von Georgiens Regierungschef Irakli Garibaschwili anlässlich der Einweihung. Die Anlage befindet sich nahe der Hauptstadt Tiflis, dort sollen laut Stoltenberg sowohl georgische als auch Nato-Soldaten trainiert werden.

