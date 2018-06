London (AFP) In Erwartung des letzten Werkes des verstorbenen Fantasy-Autoren Terry Pratchett haben hunderte Fans im nächtlichen London Schlange gestanden. Das 41. Buch der "Scheibenwelt"-Romane kam am Mittwochabend um 23.00 Uhr (Ortszeit, 01.00 Uhr MESZ) in die Buchhandlungen in Großbritannien und den Commonwealth-Staaten. In der Buchhandlung "Waterstones" in Londons Innenstadt las ein Freund des im März an Alzheimer gestorbenen Schriftstellers, Rob Wilkins, aus dem Buch "The Shepherd's Crown" (Die Krone des Schäfers).

