London (AFP) Die Londoner U-Bahn verschiebt den für den 12. September geplanten Start eines 24-Stunden-Betriebs am Wochenende. Wie sie am Donnerstag mitteilte, will sie erst laufende Verhandlungen mit den Lokführergewerkschaften abschließen. Anfang August waren die Angestellten der "Tube" jeweils für 24 Stunden in den Ausstand getreten. Einen für diese Woche geplanten dritten Streik hatten die Gewerkschaften allerdings mit Verweis auf Fortschritte bei den Verhandlungen abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.