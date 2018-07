Neu Delhi (AFP) In einem staatlichen Krankenhaus im Süden Indiens ist ein Neugeborenes nach Darstellung seiner Mutter von Ratten gebissen worden und daran gestorben. Die Nagetiere hätten ihrem Sohn, der wegen eines Problems im Harntrakt auf der Intensivstation lag, mehrere Finger der rechten Hand abgebissen, sagte Chavali Lakshmi am Donnerstag vor Fernsehreportern. Sie habe die Krankenschwestern und Ärzte des Guntur Government-Krankenhauses alarmiert. Demnach starb das zehn Tage alte Baby an den Bisswunden.

