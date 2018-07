Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage einer Italienerin abgewiesen, die künstlich mit ihrer Eizelle gezeugte Embryos der Wissenschaft zur Verfügung stellten wollte. Die Richter in Straßburg entschieden am Donnerstag, das Verbot der italienischen Justiz zur Spende der Embryos sei rechtens. Die gut 60-jährige Klägerin war vor den Menschenrechtsgerichtshof gezogen, weil sie das Verbot in Italien als unzulässigen Eingriff in ihr Privatleben empfand. Sie wollte die Embryos zur Forschung über die Behandlung besonders seltener Krankheiten spenden.

