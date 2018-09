Peking (SID) - Der deutsche Meister Christoph Harting (Berlin) steht als einziger DLV-Werfer bei der Leichtathletik-WM in Peking im Diskus-Finale. Der kleine Bruder von Titelverteidiger Robert Harting kämpft nach 64,23 m in der Qualifikation am Samstag (13.50 Uhr/ARD) um die Medaillen.

Olympiasieger Robert Harting hatte auf einen Start in Peking verzichtet. Nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr wurde der 30-Jährige nicht rechtzeitig fit und wollte seine Vorbereitung auf Rio 2016 nicht gefährden.

"Das war der Plan: Herkommen, einen Wurf machen, einpacken und Energie sparen", sagte Harting: "Es war das Ziel, das Finale zu erreichen. Alles andere ist ein Bonus."

Martin Wierig (61,35/Magdeburg) und Daniel Jasinski (61,70/Wattenscheid) blieben in der Qualifikation hängen.

Der Weltjahresbeste und Top-Favorit Piotr Malachowski aus Polen wackelte kurz, bewies aber im letzten Versuch Nervenstärke und zog mit 65,59 m ins Finale ein. Dem 32-Jährigen war bei der EM 2010 in Barcelona als bisher letztem Werfer das Kunststück gelungen, Robert Harting bei einer großen Meisterschaft den Titel wegzuschnappen.

Im Gegensatz zu Peking-Olympiasieger Gerd Kanter (64,78/Estland) sind einige Mitfavoriten dagegen schon raus. Für Jason Morgan (60,85/Jamaika), immerhin die Nummer zwei der Welt in diesem Jahr, den Ungarn Zoltán Kövágó (61,37) und den Olympia-Zweiten Ehsan Hadadi (60,39/Iran) ist die WM bereits beendet.