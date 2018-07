New York (dpa) - Der US-Schauspieler Matt Damon (44) hat bei den Dreharbeiten für seinen neuen Film "The Martian" gelernt, einen Kartoffelacker zu bestellen.

"Ich habe einen Crash-Kurs im Kartoffelanbau bekommen", erzählte der Oscar-Preisträger in einem Video auf der Instagram-Seite des Magazins "People". "Man konnte nicht nur so tun, wir mussten echte Kartoffeln anbauen."

In dem Science-Fiction-Film des Regisseurs Ridley Scott ("Alien", "Gladiator") spielt Damon einen Botaniker auf dem Planeten Mars. "The Martian" feiert im September beim Filmfestival in Toronto Premiere. Damon ("Good Will Hunting", "Bourne"-Reihe) bezeichnete den Film in einem weiteren Instagram-Video als "Liebesbrief an die Wissenschaft".

Matt Damon bei Instagram