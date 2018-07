Beirut (AFP) Nach jahrelanger Fahndung ist am Flughafen von Beirut der mutmaßliche Drahtzieher eines Anschlags gefasst worden, bei dem am 25. Juni 1996 in Saudi-Arabien 19 US-Soldaten getötet und 372 weitere Menschen verletzt wurden. Wie ein Vertreter der libanesischen Sicherheitskräfte am Donnerstag mitteilte, erfolgte der Zugriff vor drei Wochen am Flughafen der libanesischen Hauptstadt. Bei dem Verdächtigen handele sich um den 48-jährigen Ahmed Ibrahim al-Mugassil aus Saudi-Arabien.

