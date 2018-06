Abuja (AFP) Drei Monate nach seiner Vereidigung hat Nigerias Staatschef Muhammadu Buhari erste wichtige politische Ämter besetzt. Zu seinem Stabschef ernannte Buhari am Donnerstag den früheren Chef der United Bank for Africa, Alhaji Abba Kyari, wie offiziell mitgeteilt wurde. Das Amt ist nicht mit einem Ministerrang, aber dennoch mit einer großen Machtfülle verbunden. Kyari ist studierter Jurist und Soziologe, seine Abschlüsse erwarb er an den britischen Universitäten von Cambridge und Warwick. Bisher arbeitete er im Privatsektor, etwa für die Unternehmen Unilever und Mobil.

