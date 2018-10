Johannesburg (dpa) – Der frühere Sportstar Oscar Pistorius muss noch mindestens drei Wochen in Haft bleiben. Wie der südafrikanische Nachrichtensender eNCA berichtet, wurde für den 18. September eine Anhörung anberaumt. Ursprünglich sollte Pistorius bereits vergangene Woche in den Hausarrest entlassen werden. Südafrikas Justizminister blockierte die Entscheidung jedoch in letzter Minute und ordnete die Überprüfung durch eine ranghöhere Bewährungskommission an. Pistorius hatte 2013 seine damalige Freundin mit vier Schüssen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.